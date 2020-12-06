Татарстан вошел в топ-10 регионов по покупке китайских автомобилей

По итогам января-октября 2020 года Татарстан занял восьмое место в рейтинге регионов по покупке китайских легковых автомобилей. За 10 месяцев в республике было продано 1 185 машин, сообщает «Автостат».

Рейтинг возглавила Москва, в январе-октябре там было продано 4 212 новых китайских автомобилей, вторую строчку заняла Московская область (3 511). То есть на эти два субъекта пришлось около 20% от общего числа купленных в России китайских машин.

Места с третьего по седьмое занимают Санкт-Петербург (2 460), Краснодарский край (1 786), Челябинская (1 365), Самарская (1353) и Свердловская (1 223) области. Девятое место закрепилось за Башкирией (1 167), 10-е — за Ханты-Мансийским автономным округом (1113).

Ранее эксперты «Автостата» провели исследование парка транспортных средств и выяснили, что в России 309 легковых автомобилей в среднем приходится на 1 тысячу жителей. По Казани этот показатель равняется 301 автомобилю, что выше Москвы — 287 автомобилей.