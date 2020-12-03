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В Татарстане за минувшие сутки подтвердилось 87 новых случаев заражения коронавирусом

11:12, 03.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки подтвердилось 87 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 87 новых случаев коронавируса. Всего на 3 декабря в Татарстане зарегистрирован 10 601 случай COVID-19. Такие данные приводит федеральный оперштаб.

В республике за весь период выздоровели 9 294 человека, в том числе 79 за минувшие сутки. Умер 141 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, «Реальное время» сообщало о трех смертях от коронавируса в Татарстане.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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