В Татарстане за минувшие сутки подтвердилось 87 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 87 новых случаев коронавируса. Всего на 3 декабря в Татарстане зарегистрирован 10 601 случай COVID-19. Такие данные приводит федеральный оперштаб.

В республике за весь период выздоровели 9 294 человека, в том числе 79 за минувшие сутки. Умер 141 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, «Реальное время» сообщало о трех смертях от коронавируса в Татарстане.

Маргарита Головатенко