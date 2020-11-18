За минувшие сутки в России от COVID-19 умерли 456 человек — это максимум с начала пандемии

В России за минувшие сутки от коронавируса умерли 456 человек. Это максимальное значение с начала пандемии. Всего от COVID-19 скончались 34 387 пациентов.

Условная летальность заболевания возросла до 1,73%. Окончательную можно будет определить лишь после завершения пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на данные штаба.

Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 20 985 новых случаев коронавируса, выздоровели 25 179 человек. Число зараженных выросло до 1 991 998 человек, а выздоровевших — до 1 475 904 человек.

