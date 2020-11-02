Расходная часть бюджета Набережных Челнов исполнена почти на 80%

За 9 месяцев текущего года расходную часть бюджета Набережных Челнов выполнили на 76%, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью города.

Из бюджета города за первые три квартала 2020 года потратили 7 млрд 642 млн рублей. Из них 82% (6 млрд 230 млн рублей) направлены на реализацию социальной политики. Еще 192 млн рублей бюджета Набережных Челнов потрачены на соцподдержку граждан.

Фото: nabchelny.ru

На «Национальную экономику» и ЖКХ автоград за 9 месяцев текущего года направил 791 млн рублей, в частности 242 млн рублей на финансирование дорожного хозяйства. Еще 116 млн рублей вложены в транспорт.

В начале августа мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил, что бюджет города недополучил 261 млн рублей налоговых поступлений по итогам первой половины 2020 года.

