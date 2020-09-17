Эксперты поддержали создание в Казани театрального вуза

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казанские эксперты из театральной среды поддержали инициативу Фарида Бикчантаева о создании в столице Татарстана специализированного вуза. В республике не хватает осветителей, звукорежиссеров, бутафоров и других специалистов.

«Наше училище не готовит педагогов по сценической речи, очень слабая подготовка по сценическому движению, нет художников по свету, заведующих постановочной частью, ну и, естественно, нет режиссерского образования», — рассказал главный режиссер частного Казанского камерного театра «СДВИГ», ведущий актер Качаловского театра Михаил Галицкий.

«Ну и после всех кризисов бывает: как только обвал происходит в бизнесе, люди начинают искать работу. Работал он на стройке, бизнес прогорел и подался техником в театр. Это ведь тоже неправильно, театр надо любить всей душой», — рассказал директор Молодежного театра на Булаке Виктор Степанцов.

Остальные эксперты также сошлись во мнении, что Казани давно требуется свой театральный вуз. Они не только назвали разные причины такой потребности, но и предложили свои варианты развития театрального образования в республике. Подробнее читайте в материале «Реального времени».