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Эксперты поддержали создание в Казани театрального вуза

07:35, 17.09.2020
Эксперты поддержали создание в Казани театрального вуза
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казанские эксперты из театральной среды поддержали инициативу Фарида Бикчантаева о создании в столице Татарстана специализированного вуза. В республике не хватает осветителей, звукорежиссеров, бутафоров и других специалистов.

«Наше училище не готовит педагогов по сценической речи, очень слабая подготовка по сценическому движению, нет художников по свету, заведующих постановочной частью, ну и, естественно, нет режиссерского образования», — рассказал главный режиссер частного Казанского камерного театра «СДВИГ», ведущий актер Качаловского театра Михаил Галицкий.

«Ну и после всех кризисов бывает: как только обвал происходит в бизнесе, люди начинают искать работу. Работал он на стройке, бизнес прогорел и подался техником в театр. Это ведь тоже неправильно, театр надо любить всей душой», — рассказал директор Молодежного театра на Булаке Виктор Степанцов.

Остальные эксперты также сошлись во мнении, что Казани давно требуется свой театральный вуз. Они не только назвали разные причины такой потребности, но и предложили свои варианты развития театрального образования в республике. Подробнее читайте в материале «Реального времени».

ОбществоКультура Татарстан
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