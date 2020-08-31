Хабиров: власти Башкирии не могли влиять на решения акционеров БСК

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал в интервью для Первого канала о практике принятия решений в совете директоров БСК. По его словам, правительство не могло влиять на решения частных акционеров.

Республика не участвовала в принятии решений по стратегии развития предприятия, дивидендной или социальной политике.

«Все решения относительно определения размеров дивидендов, дивидендная политика, кадровая политика, стратегия развития производства принимались акционерами, владеющими совокупно 62%. Повлиять на это мы не могли», — сказал Хабиров.

Ранее один из акционеров «Соды» Альберт Харисов рассказал обратное. По его словам, все вопросы обсуждались с представителями властей. Совладелец предприятия подчеркивал — вопросы по дивидендам или сырью принимались единогласно, а значит их поддерживало и правительство РБ.