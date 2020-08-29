В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, на чем безопаснее передвигаться — на самолете или поезде

Заместителя начальника Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонину на пресс-конференции спросили, на чем безопаснее передвигаться с точки зрения распространения коронавируса — на поезде или на самолете. Она ответила, что однозначно сказать нельзя, все зависит от условий поездки:

«Если, к примеру, едет одна семья в купе, понятно, что это будет безопаснее. Если лица из разных городов и семей — рисков будет больше. То же с самолетом — одно дело, если летишь час, другое — если 6 часов».

Авдонина напомнила, что риски есть всегда, и наша задача — их минимизировать. Поэтому снова призвала носить маски во время поездки или полета, обрабатывать руки антисептиком. По ее словам, в аэропортах и на вокзалах созданы все меры профилактики, жители должны ими пользоваться.

Напомним, за последнюю неделю в Татарстане зарегистрировали 11 ввозных случаев коронавируса, в том числе из Турции и Сочи.