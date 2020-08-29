Правительство утвердило выделение регионам денег на «ковидные» выплаты медикам

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Правительство РФ одобрило проект распоряжения, которым из федерального бюджета будут выделены деньги на выплаты медикам за работу в условиях пандемии коронавируса.

Согласно списку решений правительства, средства будут направлены Минздраву РФ, который в свою очередь распределит их между регионами.

«Принятие проекта распоряжения […] позволит обеспечить осуществление финансовой поддержки медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией», — говорится в документе.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в республике «ковидные» выплаты начисляются врачам вовремя. Он также отчитался, что в Татарстане на эти выплаты уже направили 2 млрд рублей.