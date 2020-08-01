В США скончался режиссер «Стены», «Полуночного экспресса»

Сэр Алан Паркер, возглавлявший Британскую режиссерскую гильдию, умер накануне. Он скончался на 77-м году жизни.

We're deeply saddened to learn that British filmmaker Alan Parker passed away this morning. Also a former Chairman of the BFI, his works as director include Midnight Express, The Commitments and Angela's Ashes https://t.co/wuBtJvHG1b pic.twitter.com/TDEqyxWgWb — BFI (@BFI) July 31, 2020

Среди режиссерских работ Паркера самыми известными называют «Полуночный экспресс» и фильм группы Pink Floyd «Стена». Однако также знаковыми для кинематографа стали такие работы кинематографиста как «Сердце Ангела», «Миссисипи в огне» и «Жизнь Дэвида Гейла» — последний фильм режиссера.

В 2002 году Алан Паркер получил рыцарский титул, который королева пожаловала артисту за вклад в британский кинематограф.