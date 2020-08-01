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В США скончался режиссер «Стены», «Полуночного экспресса»

02:26, 01.08.2020
В США скончался режиссер «Стены», «Полуночного экспресса»
Фото: wikimedia.org / Tctv

Сэр Алан Паркер, возглавлявший Британскую режиссерскую гильдию, умер накануне. Он скончался на 77-м году жизни.

Среди режиссерских работ Паркера самыми известными называют «Полуночный экспресс» и фильм группы Pink Floyd «Стена». Однако также знаковыми для кинематографа стали такие работы кинематографиста как «Сердце Ангела», «Миссисипи в огне» и «Жизнь Дэвида Гейла» — последний фильм режиссера.

В 2002 году Алан Паркер получил рыцарский титул, который королева пожаловала артисту за вклад в британский кинематограф.

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