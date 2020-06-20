В Казани пассажир автобуса выстрелил в кондуктора из газового пистолета

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казанские перевозчики попросили правоохранителей должным образом наказать двоих нарушителей, задержанных в автобусах за последние сутки. Среди них женщина без маски и перчаток и пассажир, разрядивший газовый пистолет в кондуктора.

Женщина, не желающая соблюдать масочно-перчаточный режим, села в автобус 30-го маршрута. Несмотря на просьбы кондуктора и наличие маски нарушительница отказалась использовать СИЗы. Она назвала всех баранами. Водитель сошел с рейса и дождался приезда полиции, сообщает Ассоциация АТП РТ.

На маршруте №1 мужчина ответил на просьбу надеть маску и перчатки нестандартным образом — он выстрелил из газового пистолета в кондуктора. Его удалось заблокировать в автобусе. Прибывшие полицейские задержали стрелка.

Все происходившее снято на видео. Оба кондуктора написали заявления в полицию.