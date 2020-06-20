В Казани рассказали, как узнать о попавших в «ковидную» больницу родственниках

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков рассказал, куда обращаться за информацией родственникам госпитализированных.

«Прекрасно понимаете, что сиюминутно отвечать на вопросы частного характера проблематично. В РКБ организован кол-центр, чтобы родственники могли узнавать ситуацию. Давайте проработаю этот элемент и завтра вам обязательно отвечу, возможно ли такое», — сообщил Жаворонков на брифинге.

Но ждать следующего дня не пришлось — в течение брифинга начальник городского управления уточнил: «По поводу горячей линии РКБ — узнать о госпитализации, выписке можно по круглосуточному телефону 231-74-04. Во временном госпитале при РКБ работает коммуникационный канал 893-75-89-00-03».

Кроме того, Жаворонков добавил, что действует «четкий, регламентирующий документ с точки зрения защиты персональных данных, есть целый ряд мероприятий, идентифицирующих родственников, но формат коммуникаций в каждой больнице разный».