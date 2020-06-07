Казанский SMM-специалист нарисовал логотип для фестиваля «Деревня — душа России»

SMM-менеджер из Казани Ильмир Мусин стал победителем конкурса на лучший эскиз логотипа фестиваля возрождённых деревень «Деревня — душа России», который пройдет в Удмуртии.

«О проведении в Удмуртии Фестиваля возрожденных деревень и объявленном конкурсе на разработку его логотипа узнал из новостных лент — о подобных мероприятиях нигде никогда не слышал. Поэтому эта тема меня очень заинтересовала, решил поучаствовать в конкурсе», — приводит слова 23-летнего сотрудника одной из IT-компаний Казани пресс-служба Минсельхоза Удмуртии.

Эскиз логотипа Ильмира Мусина изображает крыши домов и сердце, как символ любви к уютным деревням России.

Напомним, сам фестиваль пройдёт в республике 25 июля, местом проведения выбрана деревня Мувыр Игринского района