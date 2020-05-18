Объявлений со словом «татарский» на «Авито» меньше, чем со словом «башкирский»

По России объявлений со словом «татарский» на «Авито» меньше, чем со словом «башкирский». Со словом «татарский» сайт в поиске выдает 4 148 объявлений, а со словом «башкирский» — 4 773.

В объявлениях со словом «татарский» чаще всего продают книги по языку и литературе, кулинарии.

По слову «башкирский» поиск предлагает в основном утят башкирской породы и мед.

Татарский чак-чак и башкирский мед попали в рейтинг самых популярных национальных сладостей у путешественников.

