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Чак-чак попал в список любимых у туристов сладостей

11:38, 17.12.2019
Чак-чак попал в список любимых у туристов сладостей
Фото: realnoevremya.ru

Татарстанский чак-чак занял третье место в рейтинге самых популярных национальных сладостей у путешественников.

Первое и второе место заняли крымская нуга и абхазская чурчхела. После чак-чака идут башкирский мед, карельские марюшки в Карелии, алтайское варенье из шишек, краснодарские медовые бобошки, тульские пряники, коломская пастила и калмыцкие борцоки, сообщил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Список был составлен на основе опроса в социальных сетях.

Ранее чак-чак назвали самым вредным продуктом среди сладостей. Также с ним в список попали пончики и хворост.

Общество Татарстан
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