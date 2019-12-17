Чак-чак попал в список любимых у туристов сладостей

Татарстанский чак-чак занял третье место в рейтинге самых популярных национальных сладостей у путешественников.

Первое и второе место заняли крымская нуга и абхазская чурчхела. После чак-чака идут башкирский мед, карельские марюшки в Карелии, алтайское варенье из шишек, краснодарские медовые бобошки, тульские пряники, коломская пастила и калмыцкие борцоки, сообщил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Список был составлен на основе опроса в социальных сетях.

Ранее чак-чак назвали самым вредным продуктом среди сладостей. Также с ним в список попали пончики и хворост.