Аналитики предсказали 41 смерть и 10 тысяч зараженных COVID-19 в Татарстане к концу мая

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По прогнозам экспертов, пик эпидемии коронавируса в Татарстане придется на последние числа мая — согласно аналитическому отчету компании Innostage, в республике к этому времени будет зафиксировано 10 тысяч 422 зараженных, 2 тысячи 46 госпитализаций, 909 реанимаций и 41 смерть.

Наступление пика в конце мая позволит не перегрузить систему здравоохранения и минимизировать количество летальных исходов. Эксперты считают, что меры социального дистанцирования позитивно сказываются на обстановке в Татарстане — предыдущие данные математических моделей развития коронавируса в республике были выше, чем оказались на самом деле.

При этом, аналитики просчитали сразу три сценария развития эпидемии COVID-19 в Татарстане. Если карантинные меры сработают на 100% и будут эффективны, то число заболевших на пике может составить порядка 6 тысяч человек. При самом неоптимистичном сценарии, если никаких ограничительных мер приниматься не будет, число случаев заражение превысит 24 тысячи.