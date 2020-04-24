Новости общества

18:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанский зооотель готов бесплатно принять животных пациентов с COVID-19

16:54, 24.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19

Главный ветврач Казани Тимур Галиев сообщил, что казанский зооотель готов бесплатно принять питомцев, если у их хозяев выявлена коронавирусная инфекция.

Владельцу будет нужно только оплатить корм, отметил ветеринар.

С вопросами можно обращаться по телефону: 234-75-61. После вызова за животным приедет специализированный автомобиль и поместит его в отдельную кабинку в отеле.

Напомним, что первый в республике государственный отель для животных открылся в Казани в феврале этого года.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров