Казанский зооотель готов бесплатно принять животных пациентов с COVID-19

Главный ветврач Казани Тимур Галиев сообщил, что казанский зооотель готов бесплатно принять питомцев, если у их хозяев выявлена коронавирусная инфекция.

Владельцу будет нужно только оплатить корм, отметил ветеринар.

С вопросами можно обращаться по телефону: 234-75-61. После вызова за животным приедет специализированный автомобиль и поместит его в отдельную кабинку в отеле.

Напомним, что первый в республике государственный отель для животных открылся в Казани в феврале этого года.