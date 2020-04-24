Казанский зооотель готов бесплатно принять животных пациентов с COVID-19
Главный ветврач Казани Тимур Галиев сообщил, что казанский зооотель готов бесплатно принять питомцев, если у их хозяев выявлена коронавирусная инфекция.
Владельцу будет нужно только оплатить корм, отметил ветеринар.
С вопросами можно обращаться по телефону: 234-75-61. После вызова за животным приедет специализированный автомобиль и поместит его в отдельную кабинку в отеле.
Напомним, что первый в республике государственный отель для животных открылся в Казани в феврале этого года.Общество Татарстан
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