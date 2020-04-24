Хлыстов: «Доус не сможет заменить Умарка в «Салавате Юлаеве»

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Денис Хлыстов сравнил возможного новичка уфимцев Найджела Доуса с покинувшим клуб форвардом Линусом Умарком. Шведский хоккеист долгие годы был лидером в Уфе, но в конце прошедшего сезона решил покинуть команду.

«Нужен ли Доус команде? Доус хороший игрок, но он не заменит Умарка. Это совсем разные игроки. Когда Умарк выходит на лед, то из минуты он 30—40 секунд играет с шайбой, ему нужно рисковать. У него хорошие партнеры, Хартикайнен со своей железной спиной открывается на пятаке и играет на подставлении. Или тот же Григоренко, он же как медведь топтался на пятаке. Доусу нужны партнеры, чтобы он сыграл в пас, отдал — открылся. Разница между ними большая», — сказал Хлыстов в прямом эфире «БСТ».

Умарк выступал за «Салават Юлаев» с 2015 года и на протяжении всего времени был лидером уфимской команды. На счету шведского форварда несколько обновленных рекордов клуба, а также рекорд КХЛ по результативным передачам в первом раунде плей-офф (11 раз), установленный в серии с «Авангардом» в нынешнем году.

Доус прошлый сезон провел в «Автомобилисте», откуда уйдет по окончании действия контракта 30 апреля 2020 года. Некоторые СМИ называли его кандидатуру в качестве замены Умарку.