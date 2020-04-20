«Салават Юлаев» может отказаться от летнего сбора в Финляндии

В руководстве «Салавата Юлаева» рассматривают вариант с отказом от летних сборов команды в Финляндии из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор уфимского клуба Александр Курносов.

«По предсезонке сейчас мало что понятно. Разумеется, мы начинаем думать о российских вариантах, что еще делать? Традиционно мы готовились в Финляндии. Скорее всего, в июле вряд ли получится там пройти предсезонку. Хотя и в России непонятно, как будет в ближайшее время», — сказал Курносов.

В последние годы «Салават Юлаев» начинал летнее межсезонье на учебно-тренировочном сборе в Финляндии. После этих сборов команда приезжала обратно в Россию, где участвовала в предсезонных турнирах. В нынешнем году из-за закрытых границ между странами клубу, вероятно, придется изменить свой график подготовки.

Накануне стало известно, что «Салават Юлаев» намерен приехать на турнир в Казань, где местный «Ак Барс» собирает всех победителей Кубка Гагарина.

Напомним, ранее КХЛ объявил о досрочном завершении розыгрыша плей-офф КХЛ из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.