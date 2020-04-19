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В Татарстане авария из трех авто на трассе спровоцировала серьезную пробку

04:29, 19.04.2020

На трассе М7 в Татарстане три автомобиля спровоцировали пробку. Водители не уступили друг другу дорогу.

Как сообщает «Татар-Информ», авария произошла недалеко от моста через реку Меша в Пестречинском районе РТ. Один из автомобилей развернуло поперек проезжей части, и он перегородил путь остальным автолюбителям.

В результате на месте образовалась серьезная пробка.

ПроисшествияАвто Татарстан
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