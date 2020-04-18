Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей.

В частности, в список добавили отрасли, торгующие одеждой, обувью и авто.

Кроме того, в список пострадавших отраслей культуры вошли музеи и зоопарки, следует из постановления правительства, опубликованного на сайте кабмина.

Напомним, что первоначальный перечень был утвержден 6 апреля и включал услуги по перевозкам, организацию развлечений, деятельность в области спорта, туристические агентства, гостиничный бизнес, кафе и рестораны, образовательные учреждения, организацию конференций и выставок, салоны красоты и химчистки. Позже в список включили кинотеатры и стоматологические клиники.

