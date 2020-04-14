В Казани индекс самоизоляции опустился до 2,3 балла

Во вторник на 15.00 индекс самоизоляции достиг 2,3 балла. Это означает, что на улице находится очень много жителей города.

В Набережных Челнах этот показатель составил 2,2 балла, в Нижнекамске — 2,4 балла. Самый высокий индекс в Альметьевске — 2,6 балла.

Среди городов-миллионников Казань уступает Москве (3,1 балла), Красноярску (2,9), Перми (2,8), Новосибирску (2,7), Омску (2,7), Уфе (2,6), Санкт-Петербургу (2,5), Екатеринбургу (2,4) и Ростову-на-Дону (2,4).