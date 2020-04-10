Минздрав Татарстана прорабатывает возможность переливания плазмы при лечении коронавируса

В Минздраве РТ прорабатывают возможность переливания плазмы от переболевших коронавирусной инфекцией пациентам с тяжелой формой COVID-19.

Главный внештатный инфекционист министерства Халит Хаертынов рассказал, что такой вариант терапии используется в ряде стран, в том числе и в Китае.

«Дело в том, что у людей, переболевших новой коронавирусной инфекцией, в крови образуются защитные антитела против этого коронавируса. И поэтому если использовать плазму крови переболевших коронавирусом людей пациентам, которые находятся в тяжелой форме с этой инфекцией, то это может оказать существенный терапевтический эффект», — приводит слова медика «Коммерсант».