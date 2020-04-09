У бессимптомно переболевших коронавирусом пассажиров Diamond Princess обнаружили поражение легких

Фото: Radiology

У переболевших коронавирусной инфекцией без симптомов заболевания ученые обнаружили поражения легких. Результаты исследования опубликовал портал Радиологического общества Северной Америки.

Ученые исследовали результаты компьютерной томографии инфицированных COVID-19 пассажиров лайнера Diamond Princess. Выяснилось, что из 104 заболевших у 76 болезнь протекала без симптомов. Из них у 41 человека ученые заметили изменения в легких — «эффект матового стекла», который наблюдался и у людей с выраженной симптоматикой.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что даже бессимптомное течение болезни может нанести легкий вред здоровью, передает «РИА Новости».

