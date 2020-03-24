В Татарстане средний чек за каршеринг вырос вдвое, за такси остался на прежнем уровне

Аналитики изучили расходы клиентов «МТС Банка» на такси и каршеринг за январь-февраль 2019 и 2020 годов. По их данным, в республике средний чек за пользование арендными автомобилями вырос в 2 раза, до 255 рублей.

При этом в сегменте такси средний чек остался на уровне 135 рублей, передает пресс-служба МТС.

Татарстан входит в десятку российских регионов, наиболее активно пользующихся каршерингом. При этом республика уступает Москве, Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Краснодарскому краю, Республике Башкортостан и Челябинской области.

Популярность такси в регионе также растет, но более медленными темпами — за последний год количество поездок выросло на 32%.