Форвард «Салавата Юлаева» Умарк жестко раскритиковал руководство КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк подверг жесткой критике руководство КХЛ из-за долгого принятия решения о приостановке плей-офф Кубка Гагарина.

— Я слышал, что вы зафрахтовали чартер для себя и легионеров «Салавата», а также их семей. Правда ли это?

— Правда. У нас был зафрахтован самолет, потому что вчера нам сказали, что мы можем отправляться по домам. Но сегодня нам сказали другое: что мы должны остаться.

— И какова была ваша реакция?

— Ситуация сложная. Я понимаю, что КХЛ хочет доиграть сезон. Но если мы посмотрим на то, что происходит в мире и как происходит, очень уж трудно поверить в то, что коронавирус не вызовет больших проблем в России. Не может же он обойти Россию стороной. А что происходит в мире — вы и без меня знаете.

Если КХЛ хочет, чтобы мы продолжали, она подвергает риску не только нас. А всех людей. Потому что только способствует распространению вируса, который может быть смертельным для многих людей. Это очень тяжкий груз, который сидит в голове. Мы, хоккеисты, хотим предотвратить угрозу распространения. Хотим не создавать вирусу благоприятных условий.

Представьте, что кто-то из хоккеистов заразится. Это ведь бросит на лигу серьезнейшую тень, потому что она не отменила сезон. Риск продолжать его — слишком велик. Поверьте, мы очень хотим бороться за Кубок Гагарина и были бы счастливы играть при полных трибунах, это ни с чем не сравнимое ощущение, но сейчас нам гораздо важнее здоровье людей. И здоровье людей однозначно превыше спорта, — заявил Умарк.

Напомним, накануне легионеры «Салавата Юлаева» попросили отменить плей-офф КХЛ.

Сегодня КХЛ объявила о приостановке плей-офф Кубка Гагарина до 10 апреля из-за коронавируса.