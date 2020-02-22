В Башкирии попало на видео, как автовоз вытолкнул двигавшуюся по левой полосе «Ладу»

Фото: кадр видео из соцсети

На трассе М-5 в Башкирии попало на видео, как автовоз вытолкнул автомобиль «Лада», который двигался по левой полосе. Опубликованный ролик вызвал негодование пользователей, в том числе к автору видео.

Как видно на кадрах, легковушка двигалась по левой полосе движения. Рядом с ней, на правой полосе, примерно на такой же скорости двигались еще две легковушки. Водитель грузовика, которые ехал позади с большей скоростью, влетел в «Ладу».

Пользователи соцсети осудили водителя «Лады»: по правилам, движение в левом ряду в условиях трассы является нарушением. Досталось и автору ролика, так как он сам двигался по крайней левой полосе встречного движения.