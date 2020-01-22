Жители Казани в 2019 году недополучили 25 летних дней из-за погодных аномалий

Из-за климатических аномалий жители Казани в 2019 году недополучили 25 летних дней. В эти дни метеорологи фиксировали среднесуточную температуру ниже +15 градусов. Об этом в ходе пресс-конференции об изменениях климата и природных катаклизмах сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

Нынешняя зима, по словам эксперта, напротив, выдалась аномально теплой: из 52 дней календарной зимы по-настоящему зимними (со среднесуточной температурой ниже нуля) были только 37.

Ранее сообщалось, что аномально теплая и практически бесснежная зима создала серьезные проблемы для аграриев — страдают озимые. Работники сельхозотрасли пристально наблюдают за посевами — на многих полях снежный покров минимален, а примерно половина сельхозугодий и вовсе открыта. Эксперты рассказали «Реальному времени», насколько может быть опасна непривычно теплая зима для сельского хозяйства, причем и для будущих посевов.