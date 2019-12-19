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Футболистом «Уфы» Фоминым интересуются два чешских клуба

10:42, 19.12.2019
Футболистом «Уфы» Фоминым интересуются два чешских клуба
Фото: fcufa.pro

ФК «Уфа» имеет предложения от двух чешских клубов, интересующихся полузащитником уфимцев Даниилом Фоминым, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что агенты футболиста уже запросили авторизацию на два чешских топ-клуба. Скорее всего, на игрока претендуют «Славия» и «Спарта».

Напомним, ранее сообщалось, что зимой Фомин может перейти в ЦСКА.

В текущем сезоне хавбек провел за «Уфу» 18 матчей и забил 3 гола.

СпортФутбол Башкортостан
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