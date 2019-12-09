КАМАЗ начнет выпускать конкурента «Газели»

КАМАЗ планирует выйти на рынок легких коммерческих автомобилей. Татарстанское предприятие намерено начать выпуск прямого конкурента «Газели», собираемой нижегородским ГАЗом.

Гендиректор челнинского автогиганта Сергей Когогин рассказал, что серийный выпуск нового автомобиля может начаться уже в 2021—2022 годах.

Пока планируется производить только грузовые версии. Выпускаться машины будут под брендом КАМАЗ, пишут «Ведомости». Daimler, являющийся миноритарием предприятия, к проекту не причастен, утверждает Когогин.

Сейчас на рынке легких коммерческих автомобилей доминирует группа ГАЗ с долей рынка не менее 45%.