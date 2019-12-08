Исследование показало, какое спиртное покупают россияне на Новый год

Исследование сервиса Rate&Goods показало, что шампанское не является самым популярным напитком на Новый год. При этом его начинают закупать уже с середины декабря.

Пиво занимает 33,97% от общего объема предпраздничных покупок алкогольных напитков, пишут «РИА Новости». Шампанское составляет только 14,93% от всего объема напитков. Вино занимает третье место с долей в 12,53%.

Десятую часть от всего покупаемого алкоголя составляет водка — 10,87%. Затем идут коньяк с 5,37%, виски с 3,33%, вермут с 1,87% и ром, на который приходится 1,3% покупок алкоголя.

Перед новым годом объем покупок спиртного вырастает на 137% от среднегодового значения. Шампанское начинают закупать с середины декабря, а пик покупок приходится на последние дни года: с 29 по 31 декабря.