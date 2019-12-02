«Лучший полицейский» Ижевска получил почти 7 лет колонии за подброшенные наркотики

В Удмуртии суд признал виновным в подбрасывании наркотиков 34-летнего бывшего замначальника отдела полиции Ижевска Станислава Сабира. Победитель конкурса «Лучший по профессии — 2007» приговорен к 6 годам и 9 месяцам колонии.

Следком и ФСБ выявили, что Сабир «фальсифицировал результаты оперативно-разыскной деятельности в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления», сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По данным Следкома, экс-заместитель начальника ОП №4 УМВД России по Ижевску признан виновным по трем статьям УК РФ:

ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере);

ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-разыскных мероприятий, в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления);

ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В феврале 2016 года полицейский подготовил документы для «проверочной закупки», передает izhlife.ru. Удалось выяснить, что подсудимый подбросил задержанному наркотик, спрятав его в одежде. Это стало поводом для уголовного преследования невиновного.



Как пишет Udm-info, в 2007 году Станислав Сабир служил в должности старшего оперуполномоченного в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Тогда он и был признан «Лучшим по профессии» среди полицейских Ижевска.