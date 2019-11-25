В Уфе пассажирский автобус сбил двух девушек

Фото: ГИБДД по РБ

В Уфе пассажирский автобус сбил двух девушек, переходивших дорогу. Обе пострадавшие доставлены в больницу.

Авария произошла в воскресенье вечером на перекрестке улиц Трамвайной и Седова. Автобус ПАЗ под управлением 48-летнего водителя двигался по маршруту, но в позднее время в нем не было пассажиров, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Пострадавших девушек передали медикам. ГИБДД выясняет обстоятельства аварии.

Ранее в Казани спустя 5 месяцев и только после вмешательства прокуратуры появилась надежда, что в ГСУ МВД по РТ все-таки возбудят уголовное дело по факту смертельного наезда автобуса на 18-летнюю жительницу Казани.