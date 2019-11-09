Хабиров анонсировал в Башкирии кампанию по борьбе с брошенными машинами

Глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал кампанию по вывозу из городских дворов бесхозных автомобилей. По его словам, за три дня только в Уфе на спецстоянки отправили 24 автомобиля, сейчас к вывозу таких машин подключились 22 муниципальных образования в регионе.

— Людям не нравится, когда в их дворах ржавеют брошенные автомобили, занимая пространство и являясь рассадником для разной грязи, — написал Хабиров у себя в соцсетях.

К посту Хабиров прикрепил список с адресами и телефонами городских администраций, куда можно сообщить о брошенных автомобилях. Также он предложил отправлять такие сообщения ему в комментарии.