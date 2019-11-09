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В Сан-Франциско нарисуют огромный портрет Греты Тунберг

07:40, 09.11.2019
В Сан-Франциско нарисуют огромный портрет Греты Тунберг

Портрет шведской экоактивистки — 16-летней Греты Тунберг нарисуют на стене здания в Сан-Франциско. Автором портрета станет аргентинский художник Эдуарду Кобра, работы уже ведутся.

Создание картины поддержала некоммерческая организация One Atmosphere, которая занимается вопросами окружающей среды. Ее глава Пол Скотт заявил, что в Сан-Франциско, возможно, появятся и другие здания с лицом Тунберг: он намерен взять на себя переговоры с владельцами зданий.

При этом Скотт не смог ответить, знает ли Тунберг об этом портрете, передает «Интерфакс».

Напомним, «словом года» по версии британского словаря Collins недавно было названо сочетание «климатическая забастовка» — действия граждан, когда они прогуливают работу или учебу, чтобы присоединиться к акциям за борьбу с изменением климата на Земле. Такие акции стали популярны в 2019 году именно благодаря примеру Греты Тунберг.

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