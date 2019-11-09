В Сан-Франциско нарисуют огромный портрет Греты Тунберг

Портрет шведской экоактивистки — 16-летней Греты Тунберг нарисуют на стене здания в Сан-Франциско. Автором портрета станет аргентинский художник Эдуарду Кобра, работы уже ведутся.

HOW DARE YOU’ distract tourists! Now they’re going to be looking up at this hideousness when they step in human feces Mural of activist Greta Thunberg going up in San Francisco.



Looks like BIG BROTHER from the movie “1984.” pic.twitter.com/KFUHI5QclP — Robert Rotus (@LeVoyageur22) November 9, 2019

Создание картины поддержала некоммерческая организация One Atmosphere, которая занимается вопросами окружающей среды. Ее глава Пол Скотт заявил, что в Сан-Франциско, возможно, появятся и другие здания с лицом Тунберг: он намерен взять на себя переговоры с владельцами зданий.

При этом Скотт не смог ответить, знает ли Тунберг об этом портрете, передает «Интерфакс».

Напомним, «словом года» по версии британского словаря Collins недавно было названо сочетание «климатическая забастовка» — действия граждан, когда они прогуливают работу или учебу, чтобы присоединиться к акциям за борьбу с изменением климата на Земле. Такие акции стали популярны в 2019 году именно благодаря примеру Греты Тунберг.