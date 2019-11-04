Казань и Уфа вошли в рейтинг «самых татуированных» городов

Маркетинговое агентство Zoom Market опубликовало рейтинг «самых татуированных» городов России. В этот рейтинг вошла Казань, оказавшись на 24 месте, а также Уфа — 22 место.

Москва и Санкт-Петербург заняли второе и третье место соответственно, а лидером рейтинга стал Челябинск. При этом в агентстве отметили, что из 3000 респондентов только 21% положительно относится к татуировкам и еще 43% — нейтрально.

Также в ходе исследования респонденты ответили, с чем у них ассоциируется наличие татуировок у человека. Чаще всего речь идет об ассоциациях с современной молодежью (39%), с местами лишения свободы (26%), со службой в армии (18%), различными музыкантами (11%).



Напомним, ранее Казань оказалась на пятом месте среди хвастливых городов в исследовании Zoom Market.

