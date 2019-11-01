За 9 лет население Казани выросло на 100 тысяч человек

Данные Татарстанстата показывают, что численность населения Казани к 2019 году составила 1,25 млн человек. С 2010 года эта цифра изменилась на 9,5%.

В 2010 году в столице Татарстана проживало около 1,1 млн человек, передает «Татар-информ».

Соотношение женщин и мужчин среди казанцев составляет 55,3% против 44,7%. Средний возраст жителей города достиг 41 года.

При этом в среднем горожане живут 75,5 года. Однако продолжительность жизни женщин составляет 80 лет — примерно на десять лет больше, чем у мужчин.