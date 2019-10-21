Очевидцы рассказали подробности аварии с перевернувшейся у здания Минобороны машиной

Фото: скриншот видеозаписи

В воскресенье в Москве на Фрунзенской набережной автомобиль каршеринга попал в ДТП прямо у здания Минобороны. Он вылетел с дороги и несколько раз перевернулся.

Происшествие попало на камеры наблюдения, также видео снял проезжавший по набережной велосипедист.

Сообщалось, что травмы получила только пассажирка авто. Водитель и еще один пассажир не пострадали.

Очевидцы рассказали, что после аварии водитель и пассажир пытались скрыться. Водитель притворился пешеходом, чтобы покинуть место аварии, передает «РЕН ТВ».

Еще один свидетель рассказал, что пытавшихся сбежать задержала группа велосипедистов, между ними даже произошла потасовка. Он также предположил, что водитель находился под действием наркотиков, поскольку вел себя неадекватно.

В пользу этой версии свидетельствует видео, на котором виновник аварии запечатлен высунувшим ноги из полицейской машины и чистящим обувь.