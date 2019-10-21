Для фиксации нарушений на дорогах Башкирии поставят технику за 222 млн рублей

Компания «Гранд» из Санкт-Петербурга заключила два контракта с Башкортостаном на поставку комплексов фотовидеофиксации нарушений на дорогах.

Первый контракт, стоимостью в 108,5 млн рублей, заключен на поставку 30 данных комплексов. Второй — на 32 набора автоматической фиксации происходящего на дорогах, на сумму более 114 млн, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что в Уфе установили шесть камер фото- и видеофиксации на дорогах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

