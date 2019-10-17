Бадюков: «Глубина состава и надежная оборона должны сыграть в пользу «Салавата» в «зеленом дерби»

Эксперт КХЛ ТВ, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Алексей Бадюков рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча казанцев против «Салавата Юлаева».



«Я думаю, что «зеленое дерби» — это как раз одна из тех встреч, когда команда проверяется на прочность. Не думаю, что хоккей в ближайшей игре «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» будет сильно отличаться от остальных, а вот ажиотаж будет повышенным.

Что «Салават » может противостоять «Ак Барсу» в Уфе? Прежде всего такую же уверенную игру в обороне, какую демонстрирует последнее время — не забивая больше двух шайб, выигрывает встречи. Не думаю, что и в этой игре «Салават» будет играть в сверхатакующий хоккей. Понятно, что здесь упор делается на ровность состава. Звено Кадейкина, звено Сошникова, Бурмистрова и Маннинена — то есть вторая-третья тройки и глубина состава могут сыграть в пользу «Салавата Юлаева» в этой встрече.

Плюс в рамке будет Метсола (сейчас они с Кареевым, как известно, играют по очереди), и его уверенная игра может помочь Уфе достигнуть результата», — написал Бадюков в колонке для «Реального времени».

Отметим, что матч между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» состоится послезавтра, 19 октября, на «Уфа Арене».