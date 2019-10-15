Граффити-рисунок, посвященный ФК «Уфа», признан самым большим в России

Самый большой футбольный фанатский граффити-рисунок длиною 362 метра в России находится в Уфе, сообщает пресс-служба клуба. Он посвящен местной футбольной команде и находится по дороге к стадиону «Нефтяник».

По словам лидера фанатского движения «Уфы» Руслана Хакимова, идея с граффити возникла еще в 2015 году.

«Идея сделать граффити возникла еще в 2015 году, когда футбольный клуб «Уфа» вернулся на стадион «Нефтяник». Дорога, ведущая к родному стадиону, пролегает через частный сектор, закрытый серыми заборами, и, естественно, такой вид не создавал антураж футбольного района, каким является Черниковка.

Мы нашим фанатским объединением «Уфимцы» постепенно начали реализовывать план по созданию уникальных граффити, которое бы отражало дух и философию нашей команды. В итоге мы сотворили по-настоящему грандиозные граффити, длиной 362 метра, которые стали украшением не только отдельного района, но и всего города Уфа. Более того, это стало одним из самых масштабных фанатских граффити в России», — говорит Хакимов.

Фото: fcufa.pro

Напомним, ранее стало известно, что защитник ЦСКА Марио Фернандес может пропустить игру против «Уфы».