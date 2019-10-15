Porsche и Boeing разработают летающий автомобиль

Фото: Porsche AG

Компании Porsche и Boeing разработают концепцию электрического летательного автомобиля в рамках своего нового партнерства. На днях стороны подписали меморандум о взаимопонимании. В ближайшее время инженеры компаний приступят к работе над проектом по внедрению и тестированию такого прототипа.

Наряду с концепцией летающего автомобиля — полностью электрического аппарата вертикального взлета и посадки, фирмы создадут команду для изучения городских авиаперевозок, включая потенциал рынка автомобилей премиум-класса и возможные варианты использования таких аппаратов, сообщает британский журнал Аutocar.

«Мы объединяем сильные стороны двух ведущих мировых компаний, чтобы охватить потенциальный ключевой сегмент рынка в будущем», — сказал представитель Porsche Детлев фон Платен.

В последние годы было объявлено о ряде проектов летающих автомобилей. Например, ранее компания Hyundai объявила, что работает над созданием собственных летательных аппаратов. Несмотря на ажиотаж вокруг, ни один из них еще не находится в эксплуатации.