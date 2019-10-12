В Уфе сотрудницу УФНС за взятку оштрафовали на полмиллиона рублей и лишили работы

В Уфе вынесли обвинительный приговор 26-летней сотруднице налоговой службы за получение взятки и разглашение сведений, составлявших коммерческую и банковскую тайну.

УФСБ установило, что в период с ноября 2017 по июль 2018 девушка получила от одного предпринимателя взятки на общую сумму 65 тыс. рублей. Она предоставила взяткодателю выписки по банковским счетам его контрагентов и конкурентов и помогла исключить ряд организаций из плана выездных налоговых проверок, сообщает прокуратура Башкирии.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 550 тыс. рублей с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на три года. Деньги, полученные в качестве взяток, конфискованы в доход государства.

Ранее в Уфе бывший участковый полиции был признан виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.