В Башкирии будут судить 18 участников наркогруппировки

Прокуратура Башкортостана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18 участников наркосообщества.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в незаконном сбыте наркотических средств организованной группой (п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и покушении на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере (ч. 3 ст. 30 — п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

По версии следствия, в 2017 году 38–летний стерлитамаковец вовлек двух жителей города Салавата в незаконное распространение наркотических средств. Впоследствии в эту деятельность были вовлечены остальные фигуранты уголовного дела из городов Уфы и Стерлитамака.

Оптовые курьеры получали запрещенные вещества в крупных размерах, затем перевозили их в квартиры, взвешивали и расфасовывали на меньшие партии с целью сбыта, говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.

У обвиняемых изъято более 10 кг наркотических средств, а также предметы, предназначавшиеся для взвешивания и упаковки. Большинство участников организованной группы содержится в настоящее время под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно о задержании в Бугульминском районе Татарстана мужчин, перевозивших наркотические средства.