Госинспектор труда Башкирии: «Это даже не низкооплачиваемая, а неоплачиваемая сфера экономики»
Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственной отрасли Башкортостана составляет 20 150 рублей. Об этом на республиканской трехсторонней комиссии в правительстве Башкирии рассказал замминистра сельского хозяйства РБ Ревнер Байтуллин.
Первопричинами низких доходов сельских работников он назвал низкую производительность труда, низкую доходность отрасли и теневую занятость.
Главный государственный инспектор труда в Республике Башкортостан Татьяна Астрелина сочла такую зарплату неадекватной.
«Это даже не низкооплачиваемая, а неоплачиваемая сфера экономики», — сказала она.
В свою очередь и.о. заместителя премьер-министра правительства РБ Ленара Иванова заявила, что основной задачей аграрной политики должно стать повышение заработной платы в сельском хозяйстве до уровня, необходимого для расширенного воспроизводства рабочей силы и преодоления бедности на селе, передает пресс-служба башкирского правительства.
Ранее Башкирия и Чувашия вошли в двадцатку регионов с самыми быстрорастущими зарплатами.ЭкономикаОбщество Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым