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Госинспектор труда Башкирии: «Это даже не низкооплачиваемая, а неоплачиваемая сфера экономики»

06:03, 05.10.2019
Госинспектор труда Башкирии: «Это даже не низкооплачиваемая, а неоплачиваемая сфера экономики»
Фото: pravitelstvorb.ru

Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственной отрасли Башкортостана составляет 20 150 рублей. Об этом на республиканской трехсторонней комиссии в правительстве Башкирии рассказал замминистра сельского хозяйства РБ Ревнер Байтуллин.

Первопричинами низких доходов сельских работников он назвал низкую производительность труда, низкую доходность отрасли и теневую занятость.

Главный государственный инспектор труда в Республике Башкортостан Татьяна Астрелина сочла такую зарплату неадекватной.

«Это даже не низкооплачиваемая, а неоплачиваемая сфера экономики», — сказала она.

В свою очередь и.о. заместителя премьер-министра правительства РБ Ленара Иванова заявила, что основной задачей аграрной политики должно стать повышение заработной платы в сельском хозяйстве до уровня, необходимого для расширенного воспроизводства рабочей силы и преодоления бедности на селе, передает пресс-служба башкирского правительства.

Ранее Башкирия и Чувашия вошли в двадцатку регионов с самыми быстрорастущими зарплатами.

ЭкономикаОбщество Башкортостан
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