Защитник «Уфы» назвал причину, из-за которой уфимских игроков не вызывают в сборную

Защитник «Уфы» Александр Пуцко назвал основную причину отсутствия игроков уфимской команды в заявке сборной России на матчи отборочного раунда чемпионата Европы-2020.

— У тебя очень дефицитная позиция для России — центральный защитник. Рослый, высокий — как думаешь, реально ли из «Уфы» попасть в сборную России?

— Я думаю, возможно, хотя это тяжело. Прежде всего команда должна идти вверху таблицы, чтобы на тебя обратили внимание. Даже если будешь играть очень хорошо, а команда будет идти внизу, то тебя никуда не вызовут, — считает Пуцко.

Напомним, ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав национальной команды на матчи против Шотландии и Кипра. В нем не оказалось ни одного игрока «Уфы», несмотря на то, что клуб идет на 6-м месте в текущем сезоне РПЛ.