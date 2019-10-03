КДК РФС оштрафовал «Уфу» за поведение уфимских болельщиков в матче с «Рубином»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК) по итогам матча «Рубин» — «Уфа» принял решение оштрафовать уфимский клуб на 20 000 рублей.

Такое наказание наложено из-за поведения гостевых болельщиков во время матча. Санкции стали ответом на оскорбительные кричалки со стороны фанатов «Уфы».

«В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения №1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Уфа» г. Уфа на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей», — говорится в заявлении КДК РФС.

Напомним, матч между «Рубином» и «Уфой» закончился нулевой ничьей.