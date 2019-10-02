Николай Цулыгин об интересе к Бурдасову: «Это вопрос не ко мне»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги победного матча с «Торпедо» (5:1).

— Интересная игра, соперник быстро катался, хорошо переходил из обороны в атаку. Юха подчистил много моментов. Нужно было переломить исход матча во втором периоде. Спасибо болельщикам за поддержку.

— Единственный центр, который забрасывал в нынешнем сезоне, — Владислав Картаев. У вас есть недовольство из-за игры центральных нападающих?

— Меня беспокоит, когда команда проигрывает. Другие забивают, центры выполняют роль в своем звене, если не забивают, это не значит, что они плохо играют. Значит, хоккеисты подчищают в обороне. Все будет, придет, они забьют и получат больше уверенности.

— Антон Бурдасов вновь свободный агент. Рассматриваете вариант с возможным усилением?

— Это вопрос не ко мне. У нас менеджмент общается, спрашивает: сколько, на сколько. Сейчас я не могу ничего комментировать. Все зависит от мелких моментов.

— Вы бы хотели видеть в составе такого игрока, как Бурдасов?

— Не буду ничего комментировать.

— Андрей Кареев сыграл 40 минут. Не считаете, что он сидит на скамейке и регрессирует?

— У нас все получат свои шансы. Кареев сыграет свои матчи. Все зависит от индивидуальной работы.

— Что будете делать с шестью центрами в команде?

— Будем думать.

— Гол Алалыкина в третьей смене не уменьшит шансы Амирова играть в основном составе?

— Не уменьшит. Это хорошая конкуренция за место в составе среди молодых игроков, — сказал Цулыгин.