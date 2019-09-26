Как в Башкирии коммунальщик косит траву в снегопад — видео

Фото: скриншот

В Башкирии работники коммунальных служб вышли косить траву в снегопад. Соответствующее видео появилось в Facebook.

На кадрах видно, как мужчина в оранжевой спецодежде косит траву в то время, как падает снег.

«Идет активная фаза заготовки придорожного сена. Запасаемся вдоволь. Отправим на экспорт», — написал в Facebook автор видео.

Ранее в соцсетях появились видео заснеженных трасс в Башкирии. Сильный снегопад фиксируют преимущественно в горных районах республики. Снег также приводит к пробкам на некоторых трассах в этих районах.