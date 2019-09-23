Более 24 млн рублей штрафов собрали в Башкирии за парковку на газонах

С апреля по сентябрь 2019 года в Башкортостане собрано 24,7 млн рублей штрафов за парковку на газонах. Об этом сообщил и.о. председателя Госкомитета РБ по делам юстиции Владимир Спеле.

Всего за это время было выявлено 33 тыс. случаев размещения автомобилей на озелененных или иных территориях. 19,7 тыс. человек получили штраф.

По количеству правонарушении лидирует Уфа — здесь зафиксировано 17,8 тыс. случаев парковки на газонах.

Однако Спеле отметил, что количество автомобилей, паркующихся на озелененных площадках, снижается. Этому способствует проводимая муниципалитетами работа по организации парковок и установке ограждений для газонов.

«Мы с вами приняли закон и договорились, что подавим хамское поведение некоторых автолюбителей, которые паркуются нахально и нагло. Сейчас констатируем, что люди постепенно начали парковаться нормально. Жители республики гораздо более дисциплинированные, чем в других субъектах», — сказал глава республики Радий Хабиров.

Он добавил, что нужно продолжать установку ограждений озелененных территорий и создавать асфальтированные парковки, передает пресс-служба правительства РБ.

Ранее сообщалось, что в России создали законопроект, который позволяет списать долги по штрафам в ГИБДД и налогам россиянам, прошедшим процедуру личного банкротства.

