В Башкирии задержали мужчин, укравших шубы на 2,5 млн рублей

Фото: пресс-служба МВД по республике Башкортостан

Полицейские Башкирии задержали четверых мужчин по подозрению в краже 44 шуб из магазинов Салавата, Мелеуза и Нефтекамска на сумму более 2,5 млн рублей.

По предварительной версии, подозреваемые заранее подбирали место совершения преступления. Ночью с помощью инструментов они вскрывали конструкции входных групп или окна торговых точек, забирали шубы и скрывались на автомобилях.

В Нефтекамске украденное не удалось сбыть, поскольку их задержали полицейские в Свердловской области. Похищенные шубы изъяты.

«В настоящее время по фактам краж возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчины находятся под стражей», — сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Ранее сообщалось, что в Уфе сотрудники подразделения розыска оперативного отдела УФСИН России по Башкирии задержали сбежавшего осужденного.