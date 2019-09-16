В Башкирии задержали мужчин, укравших шубы на 2,5 млн рублей
Полицейские Башкирии задержали четверых мужчин по подозрению в краже 44 шуб из магазинов Салавата, Мелеуза и Нефтекамска на сумму более 2,5 млн рублей.
По предварительной версии, подозреваемые заранее подбирали место совершения преступления. Ночью с помощью инструментов они вскрывали конструкции входных групп или окна торговых точек, забирали шубы и скрывались на автомобилях.
В Нефтекамске украденное не удалось сбыть, поскольку их задержали полицейские в Свердловской области. Похищенные шубы изъяты.
«В настоящее время по фактам краж возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчины находятся под стражей», — сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.
Ранее сообщалось, что в Уфе сотрудники подразделения розыска оперативного отдела УФСИН России по Башкирии задержали сбежавшего осужденного.Происшествия Башкортостан
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